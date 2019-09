Tönisvorst : Tschechische Schüler zu Gast

Tönisvorst Fünf Schüler des Gymnasiums in Stare Mesto besuchen derzeit Tönisvorst.

„Es dauerte nicht lange, bis sich zwischen beiden eine feste Freundschaft entwickelte. So fest, dass Katka bei der Hochzeit meiner Tochter war und beide heute – selber inzwischen Mütter – nach wie vor in freundschaftlichem Kontakt stehen”, erinnerte Vize-Bürgermeisterin Christiane Tille-Gander anlässlich des Besuches von fünf Schülern des Gymnasiums aus Stare Mesto, Tönisvorsts Partnerstadt, an einen Besuch vor 16 Jahren. „Sie können also sehen, dass es kein Problem ist, auch über weite Distanzen eine Freundschaft zu erhalten.”

Seit Montag bis einschließlich Sonntag, 15. September, sind sie in der Apfelstadt und werden neben den Tagesausflügen auch am Unterricht des Michael-Ende-Gymnasiums teilnehmen. Offiziell auf dem Programm stehen ein Hochseilgarten in Oberhausen, das Haus der Geschichte in Bonn und der Dom in Köln. Zudem werden sie von ihren Gastfamilien entführt: in die Nachbarstadt Kempen, zum Landschaftspark nach Duisburg oder aber in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Darüber hinaus gibt es Schüler, die die Chance für ein Praktikum in einer Tönisvorster Firma wahrnehmen – aktuell bei dem international tätigen Unternehmen Arca Regler in Vorst.