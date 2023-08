Pfarre St. Cornelius in St. Tönis Fünf neue Messdienerinnen aufgenommen

„Wir haben in der Lesung eine Berufungsgeschichte gehört, und wir haben vom Dienst gehört, den Jesus selbst an seinen Jüngern tut“, wandte sich Kaplan Terporten an die Mädchen. „Das sollte Euch deutlich machen, was es bedeutet, Dienst in der Kirche zu tun. Ihr tut das für die Menschen und zum Lob Gottes.“ Nach der Segnung übergab der Kaplan den Neulingen die Ministranten-Plakette, die alle Messdiener und Messdienerinnen tragen.