Frühlingsfest beim Werbering: Apfelstadt jetzt mit eigener Praline

St. Tönis Das Frühlingsfest des Werberings St. Tönis lockte am Wochenende etliche Gäste in die Innenstadt. Auch Apfelkönigin Melanie I. mischte sich unter die Besucher und kostete die neue Apfelstadt-Praline.

Verkauft werden soll die Apfelstadt-Praline, die das städtische Logo, ein grüner, stilisierter Apfel ziert, im Obst- und Gemüseladen Brake an der Friedensstraße in St. Tönis und im Café France et Nature am Steinpfad in Vorst. „Außerdem gibt es die Praline ebenso wie diverse Honigsorten und Honigprodukte jeden Donnerstag an meinen Stand beim Wochenmarkt in St. Tönis“, sagt Bernhard Kowalczyk, der 35 Bienenvölker in Tönisvorst betreut.