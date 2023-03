Salon Zeiffer in St. Tönis Schüler lernen den Friseurberuf kennen

Die beiden 14-Jährigen Lara und Ragheed tragen mit einem Pinsel konzentriert Farbe auf das Haar der 15-jährigen Sophie auf. Dunkelbraun statt Mittelblond lautet ihre Wunschfarbe. Die drei sind Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG) Tönisvorst und lernen im Salon von Marc Zeiffer am Ostring in St. Tönis das Friseurhandwerk kennen. Mit neun weiteren Schülerinnen und Schülern der RNG und der Grefrather Sekundarschule an der Dorenburg nehmen sie an einem besonderen Projekt in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Krefeld-Kreis Viersen teil: Ein Halbjahr lang werden ihnen immer montags im Salon Zeiffer die Inhalte des ersten Lehrjahres vermittelt – so lautet das Ziel, und der Friseurmeister ist zuversichtlich, dass das gelingen wird. Denn die Schüler sind wissbegierig und vor allem freiwillig hier.