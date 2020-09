Verkaufsoffener Sonntag am 4. Oktober : Frischemarkt an vier Orten im St. Töniser Zentrum

Frischemarkt an vier Orten im St. Töniser Zentrum

Verkaufsoffener Sonntag am 4. Oktober

St. Tönis Coronabedingt wird der Markt örtlich entzerrt, damit nicht zu viele Menschen auf einmal aufeinander treffen. Zu dem Termin am 4. Oktober soll es einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Am Erntedanktag wird es in St. Tönis wieder einen Frischemarkt geben. Wegen der Corona-Beschränkungen werde die Veranstaltung zwar ganz anders ablaufen als üblich, sagt Melanie Barth-Langenecker aus dem Vorstandsteam der Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“, aber „wir wollen unseren Mitgliedern einen verkaufsoffenen Sonntag bieten“.

Angesetzt ist der Frischemarkt für den 4. Oktober von 11 bis 18 Uhr. Damit nicht zu viele Besucher auf einmal aufeinandertreffen, soll es vier verschiedene Orte geben, an denen Stände aufgebaut werden: Seulenhof, südlicher Teil der Fußgängerzone, Rathausplatz und Antoniusdenkmal.

Der Fokus des Markts, dem einst eine Autoshow angegliedert war, liegt auf Regionalität und der ursprünglichen Erntedank-Idee. So können sich die Besucher in der St. Töniser Innenstadt beispielsweise über das Schnitzen von Kürbissen und die Herstellung von Honig informieren oder sogar daran beteiligen. An Essensständen gibt es zudem Leckereien passend zur Herbstzeit.