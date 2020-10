Verkaufsoffener Sonntag : Frischemarkt lockt Besucher in die St. Töniser Innenstadt

St. Tönis Das Wetter hatte es nicht so gut gemeint mit dem Frischemarkt, zu dem die Interessengemeinschaft „St. Tönis erleben“ am Sonntag eingeladen hatte. Doch das schien die Besucher nicht abzuschrecken.

Eine schlankere, an die Umstände angepasste Version des Frischemarktes hatte die St. Töniser Interessengemeinschaft mit rund 100 Mitgliedern auf die Beine gestellt, auch um dem coronagebeutelten Einzelhandel noch einmal eine Gelegenheit zu einem verkaufsoffenen Sonntag geben zu können. In enger Abstimmung mit der Stadt war ein Hygienekonzept vereinbart worden. An vier Inseln entlang der Fußgängerzone – Seulenhof, südlicher Teil der Fußgängerzone, Rathausplatz und Antonius-Denkmal – luden diverse Stände zum Einkaufen, Schlemmen oder Mitmachen ein. Wichtig war den Veranstaltern der Bezug zur Region und zum Fest Erntedank, das an diesem Sonntag gefeiert wurde. So bot die Landjugend Tönisvorst am Rathausplatz eine Spiele-Rallye für Kinder an. Von Kürbissen und Kohlköpfen wurde das auf dem Boden ausgebreitete Riesen-Memory vor dem Davonflattern geschützt. Am Stand des Kürbishofs Mertens türmten sich die rundlichen Früchte in ihrer ganzen Vielfalt. Die achtjährige Lina höhlte dort unter Anleitung von Nicole Mertens mit einer kleinen Säge ihren eigenen Kürbis aus.