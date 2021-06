Freizeitanlage in St. Tönis : Zwei Fußball-Courts für den Pastorswall in St. Tönis?

Zwei Fußball-Courts für den Pastorswall in St. Tönis?

Freizeitanlage in St. Tönis

Auf dem Bolzplatz am Pastorswall stehen die Flächen vor den Toren nach starkem Regen unter Wasser. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Der Bolzplatz im Freizeitzentrum ist in einem schlechten Zustand. Nach heftigen Regenfällen ist er kaum zu gebrauchen. Die UWT-2020 bringt nun eine regenfeste Alternative ins Spiel.

Den Bau von zwei Fussball-Courts schlägt die UWT- 2020 für den Bolzplatz am Pastorswall vor. „Der Platz ist in einem schlechten Zustand“, begründete Sven Pricken im Sport- und Kulturausschuss den Antrag seiner Fraktion. „Bei Regen steht die Wiese tagelang komplett unter Wasser.“ Die beiden Fußball-Courts hingegen hätten einen regenfesten Untergrund und seien damit auch für Basketball- oder Hockeyspiele geeignet. Hohe Gitter zu allen Seiten verhinderten zudem, dass die Bälle auf die Straßen und Wege geschossen würden.

Ihren Platz sollen die beiden Kleinanlagen auf Vorschlag der Fraktion entlang der Platanenallee bekommen. Der Rest des Bolzplatzes könnte so weiterhin für allgemeine Spielaktivitäten genutzt werden. Lars Schaath von der Verwaltung wies darauf hin, dass die gesamte Freizeitanlage am Pastorswall im Rahmen des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes betrachtet werde. Der Antrag der UWT-2020 fließe in diese Betrachtungen ein.