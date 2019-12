Neujahrskonzert und Matinee : Französische Nacht in St. Tönis

Französische Nacht in St. Tönis

Tönisvorst Die Französische Kammerphilharmonie gibt ein Neujahrskonzert und eine Matinee.

Die Französische Kammerphilharmonie, 2014 gegründet, bringt mit Dirigent van Buren und Solisten „Eine französische Nacht“ in Form eines Neujahrskonzerts nach Tönisvorst.

Der Auftritt findet statt als Konzert am Samstag, 4. Januar, 20 Uhr, sowie als Matinee am Sonntag, 5. Januar, ab 11 Uhr, beides im Forum Corneliusfeld, Corneliusstraße 25 in St. Tönis.