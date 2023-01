Neujahrskonzert in St. Tönis Beschwingter Auftakt ins neue Jahr 2023

„Ein Jugendorchester für Erwachsene“, so formuliert der Künstlerische Leiter der „Französischen Kammerphilharmonie“ Philip van Buren den Traum eines eigenen Ensembles, das er im Jahr 2014 gründete. Unter der Leitung des deutsch-französischen Dirigenten hat sich das Orchester schnell einen Namen gemacht. Es erhielt Einladungen zu hochrangigen Musikfestivals wie den Musikfestspielen Potsdam und dem Kurt-Weill-Fest in Dessau, es ist in der Kölner Philharmonie ebenso gefeiert worden wie in zahlreichen weiteren Städten. Ziel ist es, junge Musiker im Orchesterspiel zu fördern. Es setzt dabei auf einen Mix aus Musikern, die bereits im festen Engagement sind, und Studenten, die sich noch in der Ausbildung befinden. Für die Musikstudenten ist dieses Ensemble eine besondere Gelegenheit, Erfahrung im Orchesterspiel zu sammeln. Die jugendlichen Musiker sind allesamt an deutschen Musikhochschulen eingeschrieben, die übrigen Musiker spielen unter anderem bei den Dortmunder Philharmonikern, den Essener Philharmonikern oder dem WDR-Sinfonieorchester.