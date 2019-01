25-jähriges Dienstjubiläum: Der Statiker der Stadt Tönisvorst

Tönisvorst Ein Statiker muss sämtliche Materialien beherrschen. Räumliches Vorstellungsvermögen haben. Eine genaue wie sorgfältige Arbeitsweise. Er muss rechnen können. Genauer: Mittels mathematischer Methoden herausfinden, ob Materialien und Konstruktion gemeinsam sämtliche Lasten tragen können.

Angefangen hat er bei einem Stahlbau-Spezialisten als technischer Zeichner – seinerzeit in der Ausbildung. Dem folgte später das Studium für Bauingenieurwesen an der Fachhochschule Aachen. Mit dem Diplom-Ingenieur in der Tasche arbeitete er zunächst als Statiker und Projektleiter bei einer Firma in Viersen und später Kaldenkirchen. Einige Jahre später spezialisierte er sich durch eine Zusatzausbildung an der „Schweiß-Lehr- und Versuchsanstalt“ in Duisburg zum Schweißfachingenieur. Als Statiker, Projektleiter und Schweißaufsichtsperson wurde die Stadt Tönisvorst schließlich auf den Experten im Rahmen eines gemeinsamen Termins aufmerksam und warb ihn ab. Das war vor rund 25 Jahren.