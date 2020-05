Tönisvorst : Fraktionen wollen Konflikt bei Feuerwehr lösen

Foto: Christian Breuer

Tönisvorst SPD, Grüne und GUT wollen die „Führungsstruktur der Feuerwehr“ im Hauptausschuss am 20. Mai besprechen. In einem Antrag zur „Lösung der personellen Problematik bei der Feuerwehr Tönisvorst“ schreiben sie, dass sie in großer Sorge hinsichtlich des seit dem vergangenen Jahr schwelenden Konflikts innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr seien.

Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) habe sein mehrfach angekündigtes „Gesamtpaket“ zur zukunftsweisenden Aufstellung der Feuerwehr bislang nicht vorgelegt. Die Fraktionen bitten um Vorstellung eines organisatorischen Rahmens, mit dem die Feuerwehr die bevorstehenden Herausforderungen aus Goßens Sicht als Verantwortlicher bewältigen soll, heißt es im Antrag. Sie fordern ein Organigramm mit der Struktur der Wehrführung für beide Löschzüge. Namen sollen im nicht-öffentlichen Teil besprochen werden. Nach dem Rücktritt des Vorster Löschzugführers Toni van Cleef im November hatten mehrere Vorster Feuerwehrleute ihre Ehrenämter niedergelegt.

(emy)