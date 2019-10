Fotos: Leckere Kürbisrezepte aus Tönisvorst

Zutaten 1 Kürbis, 2 Knoblauchzehen, 200g Garnelen, 100g Emmentaler gerieben, 1 EL Knoblauchbutter, Oregano, Pfeffer

Zubereitung Garnelen abtropfen lassen, Kürbis in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden und davon 4 auf ein Backblech legen. Die Eckstücke kleinschneiden und in die Löcher legen.Knoblauch in Scheiben schneiden, mit Oregano, Käse und Pfeffer auf den Kürbis geben. Ca. 20-30 Minuten in den Ofen. Garnelen anbraten, Knoblauchbutter erhitzen. Beides auf die Kürbisscheiben, weiteren Emmentaler darauf verteilen. Wieder in den Ofen schieben und solange backen, bis der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist.