Stadtbücherei Tönisvorst : Förderverein übergibt 42 Neuerscheinungen und Bestseller

Tönisvorst Eine besondere Überraschung hat der Förderverein der Stadtbücherei für alle Lesebegeisterten in Tönisvorst vorbereitet.

So übergab der Vorstand Büchereileiterin Carmen Alonso und ihrem Team eine Buchspende mit 42 Neuerscheinungen und Bestsellern: Zu finden sind unter anderem Sachbücher zu aktuellen Themen („Putins Netz“ von Catherine Belton, dem fundiert recherchierten Buch der ehemaligen Moskaukorrespondentin der Financial Times), Biographisches, wie die bedrückende Schilderungen Bettina Flitners über den Selbstmord eines engen Familienmitgliedes („Meine Schwester“), aber auch unterhaltsame Schmöker wie der zweite Band der Saga einer „Familie in Berlin“ von Ulrike Renk. Für eine abwechslungsreiche Auswahl ist gesorgt, für jeden Geschmack bestimmt etwas dabei.