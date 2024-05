Bücherei St. Tönis Förderverein stiftet neue Bücher und eine Autorenlesung

Und auch für die Kleinsten unter den Lesern wurde etwas geboten: „Der Förderverein bietet jedes Jahr einer Grundschule eine Lesung. In diesem Jahr war es die Grundschule in Vorst. Dafür haben sie den Bestseller-Kinderbuchautor Kai Pannen aus Hamburg besorgt“, erzählt Alonso. Der Autor stellte seine Buchreihe „Du spinnst wohl“ vor. „Darin geht es um eine Kreuzspinne, die im ersten Teil eine Fliege kennenlernt. Anfangs will sie die fressen, doch dann freunden sie sich an und erleben allerlei Abenteuer. Das Spannende: Herr Pannen zeichnet auch selbst. So konnte er einerseits vorlesen, aber auch für die Kinder zeichnen. Sie konnten sogar eine Zeichnung mitnehmen“, so die Büchereileiterin.