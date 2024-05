Klimaschutz in Tönisvorst Förderprogramm hilft Tönisvorsts Dächer grün zu machen

Auch der Pflegeaufwand hält sich für den Rentner in Grenzen. „Ich steige zweimal im Jahr auf das Dach, um an den Rändern ein bisschen zu jäten. Ansonsten wächst jetzt alles schön vor sich hin“, zeigt sich Josten zufrieden. Auch Sebastian Boekels ist sehr glücklich mit seiner 78 m² großen, bepflanzten Dachfläche. „Die Dachbegrünung ist fantastisch und steigert den Wohnwert enorm. Ich kann diese Maßnahme wirklich jedem empfehlen, der dafür die Möglichkeit hat“, erklärt der Arzt. Besonders überzeugt hat den Vorster der deutliche Temperaturrückgang. „Ich habe das alte Dach mit meinem Dachdecker im Sommer bei etwa 28 °C besichtigt. Die Dachfläche hatte sich so stark erhitzt, dass man es dort kaum ausgehalten hat“, erzählt er rückblickend. Schon nach kurzer Zeit machte sich der temperaturausgleichende Effekt der begrünten Dachfläche bei den Hausbewohnern bemerkbar. „Man hat sofort gemerkt, dass es erheblich kühler war. Die Klimaanlage haben wir daher im vergangenen Sommer deutlich weniger nutzen müssen“, stellt er fest.