Florian Schroeder trat in Tönisvorst auf Auf der Suche nach dem neuen Messias

Wo nimmt dieser Mann seine Energie her? Verspätet – dank der Deutschen Bahn – erscheint Florian Schroeder auf der Bühne des Forums Corneliusfeld in St. Tönis und legt los. Zwei intensive Stunden lang unterhält, irritiert und fordert er sein Publikum. Anscheinend ohne Atem zu holen. „Neustart“ heißt das Programm des 44 Jahre alten Kabarettisten, Autors, Kolumnisten, Hörfunk- und Fernsehmoderators. Ein Tausendsassa also und einer, der noch echtes politisches Kabarett wagt. Klug, mutig und manchmal hart und schmerzhaft. Und dann auch wieder richtig komisch.