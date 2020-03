Auftritt im St. Töniser Corneliusforum : Florian Schroeder findet: „Wer aus Kehn kommt, muss Barbie heiraten“

Tönisvorst Der Kabarettist ist nicht zimperlich. Bei seinem Auftritt im St. Töniser Corneliusforum findet der Kabarettist deutliche Worte gegen Rassismus und Populismus.

Aber es wird auch viel gelacht, denn Schroeder, der die SWR-Comedy-Bühne „Spätschicht“ moderiert, ist Kabarett-Profi und hat ein pointiertes Programm mitgebracht. „Ausnahmezustand“ heißt es, und neben der politischen Aufklärung wirft es einen gewagten Blick in die smarte Zukunft, in der der Fernseher den Zuschauer sieht und so gezielt Werbung senden kann und das selbstfahrende Auto entscheidet, ob es sozialverträglicher ist, den Menschen auf der Straße zu überfahren oder mit dem Insassen gegen die Leitplanke zu rasen. Die Auswahlkriterien sind der soziale Status: „Liegt ein Hartz-IV- Empfänger auf der Straße, weiß das Auto, was zu tun ist.“