Neues Studio an der Gelderner Straße Mehr Fitness für St. Tönis

Sich aufzuraffen von der heimischen Couch ins Fitnessstudio, macht das neue „Ananas Gym“ an der Gelderner Straße in St. Tönis leicht: Im stimmungsvoll beleuchteten Eingangsbereich stehen zahlreiche große Ledersofas und -sessel, ein großer Tisch mit bequemen Stühlen lädt ebenso zum Verweilen ein, und was aus dem Kaffeevollautomaten neben der Empfangstheke fließt, duftet verführerisch. „Man soll sich bei uns wohlfühlen, wir legen Wert auf eine familiäre Atmosphäre“, sagt Fitnesstrainer Florian Jochum. Neben dieser „Wohlfühl-ecke“ stehen ein paar Trainings- und Cardiogeräte, und wer die Treppe ins Obergeschoss erklommen hat, merkt an den vielen Geräten, dass das Training im „Ananas Gym“ natürlich an erster Stelle steht.