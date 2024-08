74-Jähriger aus Vorst Klaus Dargus baut Kegelbahnen

Vorst · Die Firma „Ninepin“ in Vorst ist eine der letzten ihrer Art: Sie wartet und baut Kegelbahnen. Einst hatte Klaus Dargus mal bis zu 20 Mitarbeiter. Was ihm an seinem Beruf gefällt und wie es weitergehen soll.

02.08.2024 , 12:00 Uhr

