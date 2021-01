Feuerwehreinsatz in St. Tönis : Haus nach Brand nicht bewohnbar

Symbolfoto Foto: dpa/Holger Hollemann

St. Tönis Zu einem Kellerbrand an der Kopernikusstraße wurde die Feuerwehr am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr gerufen. Da sich die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht hatten, konnten sich die Wehrleute auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

Unter dem Einsatz von drei Atemschutztrupps wurde der Brand nach gut einer Stunde gelöscht. Zur Sicherheit der Einsatzkräfte wurde die Strom- und Energiezufuhr abgesperrt. Da sich während der Löscharbeiten der Brandrauch im Haus ausbreitete, wurde das Haus mit einem Lüfter vom Rauch befreit. Dennoch ist das Haus vorerst nicht bewohnbar.

(msc)