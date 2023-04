Feuerwehr und Co. Tönisvorster CDU will „Tag des Blaulichts“

Die Tönisvorster CDU möchte die Arbeit der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr stärker würdigen und zugleich den Nachwuchs der Wehr stärken. Daher beantragt die Union, einen Tag des Blaulichts an Tönisvorster Schulen einzuführen. Auch in anderen Städten – wie jüngst in Kempen – wurde ein solcher Tag bereits auf den Weg gebracht.