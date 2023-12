Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Die Wehr hat neun neue Einsatzkräfte

Dass die Ausbildung auf hohem Niveau durchgeführt wurde, konnten die Teilnehmer nun in einer Prüfung unter Beweis stellen. Einer schriftlichen Wissensabfrage schlossen sich mehrere Übungen an, die von einer Prüfungskommission, geleitet von Jens Griese als Leiter der Feuerwehr, abgenommen und bewertet wurden. Da die Teilnehmer ihre Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, konnte der Leiter der Feuerwehr dann am Nachmittag eine neue Truppfrau und acht neue Truppmänner in den Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst aufnehmen.