Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Person aus brennender Wohnung gerettet

Zu mehreren Einsätzen wurden die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst am Wochenende gerufen. Der erste Einsatz des Wochenendes war am Samstag, 3. Februar. Die Einsatzkräfte wurden um 13.10 Uhr zu einem piepsenden Heimrauchmelder zur Gelderner Straße in St. Tönis alarmiert. „Da ein Löschfahrzeug bereits einen kleineren Einsatz vorher abgearbeitet hatte und noch unterwegs war, konnte dies recht zügig die Einsatzstelle anfahren und eine erste Erkundung vornehmen“, so Feuerwehrsprecher Jan Gläser.