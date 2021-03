Einsatz in St. Tönis : Tönisvorster Feuerwehr löscht Schwelbrand

St. Tönis Die Feuerwehr hat am Dienstag in Tönisvorst einen Schwelbrand unter einer Photovoltaikanlage an der Straße Höhenhöfe in St. Tönis gelöscht. Die beiden Löschzüge der Tönisvorster Wehr wurden um 11.36 Uhr zu einem Dachstuhlbrand unter einer Photovoltaikanlage alarmiert.

Bei der Erkundung des Einsatzleiters stellte sich heraus, dass es auf dem Dach unter der Anlage zu einem Schwelbrand gekommen war. Ein anwesender Mitarbeiter habe geistesgegenwärtig reagiert und die Anlage vom Strom genommen, berichtet die Wehr. Alle anwesenden Personen verließen das Gebäude noch vor Eintreffen der Wehr. Im Dachbereich entfernte ein Angriffstrupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz die Dachhaut und löschte den Schwelbrand. Um weitere möglicherweise versteckte Glutnester ausfindig zu machen, wurden Dach und Innenraum des Gebäudes mit einer Wärmebildkamera untersucht. Kurze Zeit später konnte die Feuerwehr Entwarnung geben. Der mit alarmierte Notarzt und die Rettungswagenbesatzung mussten nicht tätig werden.

