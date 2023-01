Generalversammlung im Haus Vorst Tönisvorster Feuerwehr rückte 323 Mal aus

Um für den Schutz der Bevölkerung bestmöglich ausgebildet zu sein, fanden in St. Tönis und Vorst 2022 jeweils 52 Ausbildungsdienste statt. Zusätzlich wurde an vier Lehrgängen am „Institut der Feuerwehr in Münster“ und an einem Lehrgang an der „Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung“ in Ahrweiler teilgenommen. 62 Kameradinnen und Kameraden bildeten sich bei Lehrgängen und Seminaren im Kreis Viersen und in Krefeld fort. Erstmals wurden auch zwei Grundausbildungslehrgänge für neue Mitglieder durch die Feuerwehr Tönisvorst ausgerichtet.