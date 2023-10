Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst Neue Drehleiter ersetzt 30 Jahre altes Fahrzeug

Wenn bei der Feuerwehr nach 30 Jahren eine neue Drehleiter in den Einsatz geht, wird das natürlich gebührend gefeiert. Unter Anwesenheit von Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg, Vertretern aus Politik, Verwaltung sowie der katholischen und evangelischen Kirche und Führungskräften benachbarter Feuerwehren eröffnete der Leiter der Feuerwehr Tönisvorst, Jens Griese, den feierlichen Akt in der Feuerwache an der Mühlenstraße in St. Tönis.