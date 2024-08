Fest in St. Tönis Tönisvorster Vereine stellen sich vor

Aber nicht nur die mitgliederstarken Vereine stellten sich in der St. Töniser Innenstadt vor, die kleinen Vereine präsentierten sich ebenfalls mit verschiedenen Aktionen. Mit dabei war unter anderem die Foodsharing-Initiative aus Tönisvorst. Ihr Stand war reichlich gefüllt mit frischen Auberginen, Tomaten, Paprika und Zitronen, an denen sich die Besucher bedienen durften. „Unser Vereinsziel ist es eigentlich, uns irgendwann selbst abzuschaffen“, waren sich die Mitglieder einig. Rund 20 Mitstreiter, die gegen Lebensmittelverschwendung kämpfen, hat die Gruppe bereits. Dabei ist es den Vereinsmitgliedern wichtig, nicht in Konkurrenz mit karitativen Zwecken zu treten. Am Tag der Vereine hat die Initiative viele interessierte Menschen erreichen können. „Wir haben viele Abnehmer für die Lebensmittel finden können, aber auch einige Interessierte, die sich vorstellen können, sich bei Foodsharing zu engagieren. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte“, erklärten sie.