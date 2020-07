Ferienalphabet – M wie Minigolf : Minigolf ist nichts für schwache Nerven

St. Tönis Die klassischen 18 Bahnen können Spieler zur Verzweiflung bringen. Eine solche Anlage gibt es am Pastorswall in St. Tönis. Nach einer etwas ruhigeren Zeit verzeichnet die Inhaberin wieder verstärktes Interesse.

Verbreitung Auf den rund 2000 Minigolfanlagen in ganz Deutschland erleben viele Millionen Menschen jährlich die Freizeit-Faszination Minigolf, heißt es beim Deutschen Minigolfsport Verband. In 242 Vereinen haben sich zudem Spieler organisiert, um ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Löschzugführung in St. Tönis : Neue Feuerwehrführung in St. Tönis

An einem wechselhaften Freitagnachmittag gehen diesem Zeitvertreib viele unterschiedliche Menschen auf der überschaubaren Anlage am Pastorswall nach. Oma und Enkelin, Freundinnen und eine Clique junger Erwachsener, Eltern mit ihren Kindern. Für Chefin Lisa Varacalli ist es eine der schönen Facetten des Minigolf, dass es für alle Altersklassen gemacht ist. 30 Jahre lang führte einst ihr Vater die Anlage samt Pavillon im Park mit Gastronomie, seit sieben Jahren hat die Tochter dort nun das Sagen. Eigentlich wollte sie gleich nach der Schule in den Betrieb einsteigen, aber ihr Vater bestand auf einer vernünftigen Ausbildung. Also wurde sie zunächst Hotelfachfrau.