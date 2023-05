Liberale in Tönisvorst FDP kritisiert Stadtverwaltung und Mehrheitsfraktionen

Kritik an der Stadtverwaltung und an den Mehrheitsfraktionen im Stadtrat (SPD, Grüne, UWT und GUT) gab es jetzt beim Stadtparteitag der Tönisvorster FDP. Der Stadtverbandsvorsitzende Marcus Thienenkamp bezog sich auf die anhaltende Debatte zum Schulprojekt „Campus“ in der Stadt: Auch künftig wolle die FDP das Projekt konstruktiv, aber kritisch begleiten.