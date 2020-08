FDP-Parteitag in Tönisvorst : Liberale in Tönisvorst streben bei der Wahl vier Ratsmandate an

Liberale in Tönisvorst streben bei der Wahl vier Ratsmandate an

Tönisvorst Beim Ortsparteitag ging es um die bevorstehenden Kommunalwahlen. Die FDP unterstützt Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) für seine Wiederwahl. Ihr Ziel: vier Sitze im Tönisvorster Stadtrat.

Diesmal soll alles besser werden: Bei der Kommunalwahl 2014 holte die FDP in Tönisvorst gerade einmal 4,6 Prozent der Stimmen. Das reichte für zwei Ratsmandate, eines für den Parteivorsitzenden Marcus Thienenkamp, das andere für den Fraktionsvorsitzenden Torsten Frick. Jetzt streben die Liberalen vier Sitze im Stadtrat an.

Sie sind breiter aufgestellt – Marcus Thienenkamp drückte es so aus: „Wir arbeiten mit Hochdruck an einem besseren Ergebnis. Und wir sind keine Steuersenkungs-Feti­schisten, außerdem haben wir auch das Soziale im Blick.“ Und die Tönisvorster Liberalen werfen auch ein Auge auf die Finanzen. Dazu der Fraktionsvorsitzende Torsten Frick: „Fantastereien wie eine Straßenbahnlinie nach Vorst wird es mit uns nicht geben.“

Die Tönisvorster Liberalen haben darauf verzichtet, einen eigenen Bürgermeister-Kandidaten zu nominieren. Beim Ortsparteitag am Freitagabend im Restaurant Ravvivi wurde deutlich, warum: Man ist in wichtigen Punkten auf einer Wellenlänge mit Amtsinhaber Bürgermeister Thomas Goßen von der CDU, der jetzt ein gern gesehener Gast war. Seine Einschätzung: „Die Pandemie wird unvermeidbar Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt haben.“ Die finanzielle Unterstützung durch Bund und Land werde so nicht weitergehen. Sein Credo: „Wir können nicht immer allen alles versprechen, weil ich es nicht halten kann.“ Was die Liberalen gerne hörten: „Die Umgestaltung der Grundsteuer darf nicht zu einer Mehrbelastung für die Bürger führen.“