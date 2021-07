Der Auftrag an die Verwaltung, den Neubau eines Schulzentrums im Dreieck zwischen Düsseldorfer Straße, Vorster Straße und der Straße am Wasserturm in St. Tönis zu planen, geht auf einen Antrag von SPD, Grünen, UWT-2020 und GUT vom April dieses Jahres zurück. Foto: Emily Senf