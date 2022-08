Spiel, Spaß und Abkühlung : FDP fordert Wasserspielplatz für Tönisvorst

Eine willkommene Erfrischung im Sommer: Spielen im Wasser (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Tönisvorst Die FDP-Fraktion beantragt die Errichtung eines Wasserspielplatzes in Tönisvorst. „Auch in der neuerlichen Hitzeperiode war Tönisvorst wie schon vor zwei Jahren eine der heißesten Städte in Deutschland“, schreiben die Liberalen in ihrem Antrag.

Der Klimawandel werde sicherlich weitere Hitzesommer bescheren.

„Deshalb können wir den Wunsch vieler Eltern nach einem Spielplatz mit Abkühlung für Tönisvorster Kinder sehr gut nachvollziehen und beantragen, eine Errichtung zu prüfen.“ Wasserspielplätze seien gerade im Sommer beliebte Ausflugsziele für die ganze Familie, so die FDP weiter. Denn ein Wasserspielplatz biete nicht nur Abkühlung an heißen Tagen, sondern ermögliche es Kindern, auf ganz besondere Weise kreativ tätig zu werden und selbst zu gestalten. „Vor allem, wenn das Wasser nicht durch vorgefertigte Wannen läuft, sondern die kleinen Spielplatzbesucher die Möglichkeit haben, Wasserläufe immer wieder neu zu formen, zu verändern, etwas aus Wasser und Sand zu bauen, erleben sich Kinder sehr deutlich in ihrer Selbstwirksamkeit.“

Auf einem Wasserspielplatz werde darüber hinaus ganz selbstverständlich das soziale Miteinander spielerisch geübt, die kommunikativen und sozialen Fähigkeiten der Kinder würden gefördert. „Kein Wunder also, dass vorhandene Wasserspielplätze in vielen Kommunen sehr beliebt sind“, so die FDP abschließend.

(msc)