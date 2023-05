Familiensporttag in St. Tönis Turnerschaft bringt Kinder in Bewegung

Tim wirft einen kurzen Blick auf die Hängeschaukel, dann packen seine Hände rechts und links an den Schwebebalken, und der erste Fuß steigt in die Seilschlaufe. Es wackelt ordentlich, doch das hält den Sechsjährigen nicht ab. Stück für Stück arbeitet er sich über Seilschlaufen, die eine Hängebrücke symbolisieren, vorwärts. Danach steht das nächste Abendteuer an. Es geht balancierend über die Flusssteine, um danach mit dem Bogenroller in einen Slalomkurs einzubiegen. „Sehr gut“, lobt Christine Schwarz, als Tim im Ziel ankommt. Bei der nächsten jungen Abenteuerin muss die pädagogische Fachkraft des Familienzentrums Villa Gänseblümchen ein bisschen helfen. Die Hängebrücke ist Mia nicht ganz geheuer.