Veranstaltung in Vorst : Familienfest garniert den Tönisvorster Apfelblütenlauf

Vorst Ein buntes Programm wartet auf die Besucher der beliebten Veranstaltung, zu der sich schon 1550 Läufer gemeldet haben. Der Erlös kommt dem Hilfswerk Action Medeor zugute.

Digitale Schnitzeljagd? Die spannende Kombi aus Digitalem und dem Erleben in freier Natur bietet X-Pad Erlebnispädagogik in diesem Jahr auf dem Familienfest des Apfelblütenlaufs am Sonntag, 12. Juni, mit dem Spiel “action bound” an. So wartet das Fest auf dem Gelände von Action Medeor mit Neuem auf.