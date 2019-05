„Apfelblüte“ und ADFC : Herzenswünsche erfüllen sich beim Fahrradtrödel in St. Tönis

Viele Fahrräder wurden wieder beim Fahraddflohmarkt auf dem Rathausplatz angeboten. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Viele alte Schätzchen, aber auch neuwertige Räder fanden beim Fahrradtrödel neue Besitzer. Die Vereine „Apfelblüte“ und „ADFC“ hatten den Flohmarkt organisiert.

Ein bisschen wehmütig ist Michael Dieris schon. „Mit dem Tandem sind mein Sohn und meine Schwiegertochter vom Standesamt zu dem Lokal gefahren, in dem die Hochzeit gefeiert wurde“, erzählt der St. Töniser. Die weißen Bänder, mit denen das lila Zweierfahrrad zu diesem Anlass geschmückt worden ist, zieren immer noch den Rahmen. Beim Fahrradflohmarkt auf dem Rathausplatz will Dieris das hübsche Gefährt nun aber verkaufen. „Ich habe das Tandem vor 15 Jahren gekauft, als wir aus Berlin an den Niederrhein gezogen sind, um meine Frau zum Fahrradfahren zu animieren“, erzählt Dieris. Das habe aber nicht geklappt. Seine Frau habe sich auf dem Rad nie sicher gefühlt. Und so wartet das Tandem jetzt auf einen neuen Besitzer.

Jedes Jahr im Frühling organisieren die beiden Vereine „Apfelblüte“ und Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, kurz ADFC, den Fahrradflohmarkt auf dem Rathausplatz. „Wir nehmen zwei Euro Standgebühr für das erste Fahrrad und einen Euro für jedes weiter Rad, das zum Verkauf angeboten wird“, sagt Albrecht Mensenkamp, Schatzmeister von „Apfelblüte“. Fast 300 Euro seien so im vorigen Jahr zusammen gekommen. Die beiden Vereine teilen sich die Einnahmen. „Wir unterstützen mit dem Geld, wie mit unseren Mitgliedsbeiträgen und den Spenden auch, bedürftige Kinder und Jugendliche aus Tönisvorst“, erklärt Mensenkamp, der den Fahrradtrödel auch nutzt, um Werbung für den Verein zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen.

Der ADFC bietet an seinem Stand Vordrucke an, auf die die Verkäufer Angaben zum Preis und zum allgemeinen Zustand des Fahrrads machen können. „Ob das Fahrrad das Geld wert ist, können wir allerdings nicht überprüfen“, sagt Hartmut Genz vom Verein. Sprünge im Rahmen etwa seien nicht so leicht sichtbar. „Der Kauf erfolgt auf Vertrauensbasis“, sagt Genz. Allerdings bietet der ADFC Kaufverträge an, die Käufern, die sich dafür ausweisen müssen, und Verkäufern ausgehändigt werden. „So wollen wir verhindern, dass hier gestohlene Fahrräder verkauft werden“, erklärt der Experte.

Der Fahrradtrödel in St. Tönis, den es seit sechs Jahren gibt, erfreut sich großer Beliebtheit – vor allem, wenn das Wetter mitspielt. Am Samstag stehen bereits um 10 Uhr morgens schon rund 200 Drahtesel auf dem Platz in der Fußgängerzone, die von ihren Besitzern zum Kauf angeboten werden. Zwischen zehn Euro und 400 Euro schwanken die Preise. Es gibt Rennräder und Mountainbikes, Kinderfahrräder und Hollandräder. Nicole Hahne bietet ein Klapprad zum Verkauf an. „Wir haben das immer mitgenommen, wenn wir Campingurlaub gemacht haben“, erzählt die Krefelderin. „Das ist echt praktisch, um morgens Brötchen zu holen.“