Fachärztin unterstützt MVZ in St. Tönis Guter Ersatz für Unfallchirurg Peter Mann

Die chirurgisch-orthopädische Versorgung einschließlich Durchgangsarztverfahren für Arbeits-, Wege- und Schulunfälle im Medizinischen Versorgungszentrum Tönisvorst (MVZ) ist weiterhin mit drei erfahrenen Fachärzten besetzt. Lutz Goldermann ist bereits seit der Gründung 2018 die Konstante im MVZ. Bernhard Mann ist seit September 2023 Teil des Teams. Nun folgt Sandra Köhler auf Peter Mann, der zum 1. April 2024 in den Ruhestand ging. Wie Facharzt Goldermann ist auch Sandra Köhler bereits Jahre zuvor im Klinikbetrieb in Tönisvorst tätig gewesen. Deshalb kennen sie bereits viele Menschen in der Apfelstadt.