Ex-Feuerwehrchef aus Tönisvorst am Herd Tönisvorster kocht in Lafers TV-Show

Vor sechs Jahren sei er Kandidat in der Sendung „Küchenschlacht“ gewesen, erzählt Beudels. „Meine Tochter hatte mich heimlich dafür angemeldet“, ergänzt er. Die Produktionsfirma, die zuständig war, habe sich vor ein paar Wochen wieder bei ihm gemeldet und gefragt, ob er in Lafers Show mitmachen möchte. „Das war damals so schön, deshalb habe ich zugesagt.“ Anfang April sei die Sendung in Hamburg aufgezeichnet worden. Drei Kandidaten treten in jeder Folge gegeneinander an, einem von ihnen überreicht Lafer am Schluss den „Teller des Tages“.