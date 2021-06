Aktion der Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis : Ein roter Teppich für die St. Töniser Gemeindeglieder

St. Tönis Mit der Aktion möchte die Evangelische Kirchengemeinde die Gläubigen nach der pandemiebedingten Pause willkommen heißen. Ab Dienstag, 22. Juni, wird vor der Evangelischen Kirche an der Hülser Straße ein langer roter Teppich liegen.

Die Idee kam Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch während der Pfingstandacht. „Rot ist die Pfingstfarbe“, erklärt sie. Sie hatte die Vorstellung, dass der rote Teppich aus der Kirche hinausführt zu den Gemeindegliedern – so wie der Heilige Geist sich unter die Menschen mischt, sodass sich alle verstehen können. „Gottes Geist weht“, so die Pfarrerin, „wo Menschen zusammenkommen.“ Und auf dem roten Teppich, so Büscher-Bruch, wird jeder wertvoll bei Gott.

Wie zur „Blauen Stunde“, bei der der rote Teppich am Dienstag, 22. Juni, um 18 Uhr seine Premiere feiert. Zur Blauen Stunde kommen die Menschen, um nach ihrem Tag miteinander zu reden. Jeder bringt etwas zu essen mit. Wer mag, nimmt sich eine Decke und legt sich auf den Rasen. Der Zuspruch war – vor der Pandemie – groß: Bis zu 100 Menschen kamen an den Abenden. Die „Blaue Stunde“ findet auch am 29. Juni sowie am 6. und 13. Juli jeweils ab 18 Uhr statt.