St. Tönis : Natur erleben steht im Mittelpunkt

Jugendleiter Volkmar Büscher (links) und sein Team sind schon mitten in den Vorbereitungen für die Freizeit in den Osterferien. In den Jugendgruppen der Evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis sind noch Plätze frei. Foto: Stephanie Wickerath

St. Tönis Die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis hat noch freie Plätze in ihren Kinder- und Jugendgruppen. Auch für die Fahrt in den Osterferien gibt es noch Kapazitäten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephanie Wickerath

Jugendleiter und Diakon Volkmar Büscher und seine Teamer Annika, Feli, Hannah, Jule, Chris, Felix, Fynn, Milan und Tobi sind schon mitten in den Vorbereitungen. In der zweiten Woche der Osterferien fahren sie mit 20 bis 30 Kindern zwischen acht und zwölf Jahren auf Freizeit. Mit den Rädern geht es für fünf Tage nach Neukirchen-Vluyn, wo die Gruppe in einem Jugendheim am Waldrand untergebracht ist. Das Motto steht schon fest: „Natur erleben“. Aber wie sieht das konkret aus?

Einig sind sich die jugendlichen Betreuer, die das Programm für die Kinder gestalten, dass das Taschenmesser eine Rolle spielt. „Wir werden auf jeden Fall den Umgang mit dem Taschenmesser lernen und viel schnitzen“, sagt Jule. Auch ein Lagerfeuer dürfe nicht fehlen, finden die anderen. „Und eine Nachtwanderung“, sagt Milan, mit 19 Jahren der Älteste in der Runde. Die Jugendlichen kennen die Ferienfreizeiten, die die evangelische Kirchengemeinde seit 2004 regelmäßig anbietet. Sie alle waren selber schon mal bei der Kinderfahrt in den Osterferien oder bei der zweiwöchigen Jugendfreizeit in den Sommerferien dabei.

Info



Tönisvorst : Kirche macht Außengelände zum Park

zurück

weiter

Die Teilnehmer der Kinderfahrt kennen die 16- bis 19-Jährigen zum größten Teil aus der Gruppe „Montagsmäuse“, die sie ebenfalls betreuen. Jeden Montag (außer in den Ferien) von 16.45 bis 18.15 Uhr treffen sich 15 bis 20 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Gemeindezentrum der Kirche an der Hülser Straße. Es wird gespielt, gebastelt, getobt. Für die Altersgruppe zehn bis 14 Jahre gibt es donnerstags von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr die Gruppe „Young free spirits“.