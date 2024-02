Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis Ein Netzwerk für Menschen ab 50 Jahren

Die bunte Buchstabenkette, die das Wort „Happy Birthday“ bildet, dazu eine ebenso farbige „90“ und ein mit Blumen eingerahmtes Frühstücksgeschirr – der Platz von Christel Mai ist an diesem Morgen am Frühstückstisch der evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis besonders geschmückt. Die Seniorin besucht regelmäßig das Betreuungscafé für Menschen mit Demenz der evangelischen Kirchengemeinde, und ihr Geburtstag, der an diesem Tag ansteht, wird entsprechend in das gemeinsame Frühstück integriert.