Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis : Gottesdienst mit Wind und Sonnenschein

St. Tönis Mit einem Freiluft-Gottesdienst hat die Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis ihr Gottesdienstangebot wieder aufgenommen. Mit knapp 70 Besuchern war das Platzangebot nahezu ausgeschöpft.

Der nächste Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis findet am 7. Juni, 11 Uhr, in der Christuskirche statt. Es folgen weitere Gottesdienste um jeweils 11 Uhr am 14., 21. und 28. Juni, unter freiem Himmel. Am 21. Juni soll zudem ein Chorprojekt integriert werden. Da die Besucherzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter Telefon 02151 790149 erforderlich. Die Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und Abstand halten gelten weiterhin.

Unter dem Geläut der Glocken werden die letzten Plätze von Familien mit Kindern und Einzelpersonen unterschiedlichen Alters eingenommen. Mit knapp 70 Besuchern ist das vorgesehene Limit von 80 Personen nahezu ausgeschöpft. „Ein herzliches Willkommen zu unserem Open-Air-Gottesdienst“, begrüßt Gabriele Schüten vom Presbyterium die Kirchgänger, die im Sonnenschein und begleitet vom Rauschen des Windes, Platz genommen haben. Elf Wochen sei es her, seit der letzte gemeinsame Gottesdienst in der Christuskirche gefeiert wurde, erinnert Schüten, bevor sie an Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch übergibt. „Ich freue mich riesig, wieder reale Gesichter der Gemeinde zu sehen. Auch wenn wir uns zurückhalten müssen, ist es schön, wieder zusammen zu sein“, startet Büscher-Bruch den Gottesdienst unter freiem Himmel. Eine Variante, die nach ihren Worten hervorragend zum Pfingstfest, dem Geburtstag der Kirche, passt. An Pfingsten spielen die Elemente Wind und Feuer eine große Rolle. Der Wind, den die Pfarrerin als den Atem Gottes bezeichnet, ist dabei für alle spürbar. Feuer in Form von Kerzen sind wegen des Windes hingegen nicht angesagt.