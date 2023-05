Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis Gemeinde feiert 70 Jahre Christuskirche mit einem Fest

St. Tönis · Am 4. Juni wird an der Hülser Straße in St. Tönis viel geboten: Ein buntes Programm an gemeinsamer Unterhaltung, interessanten Begegnungen und spannenden Aktivitäten.

16.05.2023, 14:01 Uhr

Seit 70 Jahren gibt es die Christuskirche an der Hülser Straße in St. Tönis. Foto: Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis

Das Jahr 2023 ist für die Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis etwas Besonderes: Seit 70 Jahren gibt es die Christuskirche an der Hülser Straße 57. Aus diesem Anlass sind am Sonntag, 4. Juni, alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, in der Christuskirche und im Gemeindezentrum gemeinsam zu feiern. Von 11 bis17 Uhr bieten die Teams der Kirchengemeinde um Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch und Pfarrer Christian Dierlich ein buntes Programm an gemeinsamer Unterhaltung, interessanten Begegnungen und spannenden Aktivitäten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Gemeindefest steht unter dem Motto „Da berühren sich Himmel und Erde“. Es geht dabei um das Erleben von Gemeinschaft, das „Jetzt“ zu spüren, verbunden mit spannenden Aktionen. Um 11 Uhr startet die Feier mit einem besonderen Gottesdienst, der auch die nicht so erfahrenen Kirchgängerinnen und Kirchgänger in seinen Bann ziehen soll. Um 12.30 Uhr wird das Fest dann auf dem Gelände des Gemeindezentrums mit einer kurzen Ansprache unter Begleitung des Posaunenchors fortgesetzt. Verteilte Aktionsinseln sollen bis 17 Uhr für bleibende Eindrücke sorgen. „Kinder, Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene werden sich ausgiebig bewegen können, hüpfend, kletternd oder Ball spielend. Wer möchte, kann mit der neuen Fahrrad-Rikscha der Kirchengemeinde eine Runde drehen“, so die Evangelische Kirchengemeinde. Die Näh- und Strickgruppe wird Hochwertiges aus eigener Produktion zum Verkauf anbieten. Der Erlös ist für einen gemeinnützigen Zweck bestimmt. Es wird zur Gemeindekonzeption der Zukunft und zur Regionsbildung mit den Nachbargemeinden Informationen aus erster Hand geben. Der Tag wird außerdem begleitet von weiteren musikalischen Highlights – zum Beispiel des Chors Voice Connection.

(msc)