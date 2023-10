Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis Das Männerfrühstück ist beliebt

Die in Form eines Hufeisens stehenden Tische im großen Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde St. Tönis sind liebevoll eingedeckt. Servietten in herbstlichen Farben, mit Gesichtern bemalte Kürbisse und Blumen rahmen das Geschirr ein. Dazu stehen Sektgläser neben jedem der Gedecke. Und die sind etwas Besonderes, denn es steht ein Geburtstag an: Das Männerfrühstück feiert sein zehnjähriges Bestehen.