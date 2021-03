Verzicht auf Präsenzgottesdienste in St. Tönis : Evangelische Kirche reagiert auf Beschluss

Karin Steffan (v.l.), Daniela Büscher-Bruch, Karin Schutte, Volkmar Büscher, Christian Dierlich, Anette Golombek und Marion Wlotzka stellten das Programm für die Ostertage vor. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Die Bitte der Bundesregierung, auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten, traf die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis auf der ganzen Linie. Das corona-konforme Osterangebot kann nicht stattfinden. Nun ist Improvisieren angesagt.

Mit einem von Gemeindeglied Karin Schutte entworfenen Logo und corona-konformen Angeboten für die Ostergottesdienste wollte die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis in die Osterzeit von Gründonnerstag bis Ostermontag starten. Alles stand unter dem Motto „Du verwandelst meine Trauer in Freude“. Doch das komplette Programm ist laut dem neuesten Beschluss der Bundesregierung hinfällig. Dieser sieht vor, dass auf Präsenz-Gottesdienste verzichtet werden soll.

„Das hat alle Pläne über den Haufen geworfen. Wir waren schockiert, aber wir improvisieren“, sagt Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch. Der Gründonnerstag kann mit einem Internet-Zoom-Gottesdienst mit Abendmahlsbetrachtung um 18 Uhr stattfinden wie geplant. Ab 17.45 Uhr können sich Interessierte über einen Link auf der Homepage der Gemeinde (www.ev-kirchengemeinde-st-toenis.de) einloggen. „Wir bitten die Teilnehmer, daheim einen gedeckten Abendbrottisch vorzubereiten. Wir möchten den Moment des gemeinsamen Essens einbauen. Wir sind zwar räumlich getrennt, aber doch zusammen“, sagt Büscher-Bruch, die mit dem Prädikanten der Gemeinde für den Gottesdienst verantwortlich ist.

Info Geschichten am Telefon anhören Bis nach Ostern bietet die evangelische Kirchengemeinde St. Tönis die Telefongeschichten (02151 8934868) an. Jeden Tag liest ein anderes Gemeindemitglied eine Geschichte vor. Das Gemeindebüro, Hülser Straße 57 a in St. Tönis, ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12.30 Uhr geöffnet. Dann können auch die Osterkerzen abgeholt werden.

Bei dem Zoom-Gottesdienst wird die Organistin am Klavier einige Lieder spielen, die daheim mitgesungen werden können, auch der Chor wird zu hören sein. Die einzelnen Chormitglieder haben die Lieder einzeln digital aufgenommen und zu einem Ganzen zusammengeschnitten.

Die Andacht zur Todesstunde Jesu am Karfreitag um 15 Uhr auf dem Außengelände findet indes nicht statt. Stattdessen kommt Pfarrer Christian Dierlich online zu den Gemeindegliedern: Ab 11 Uhr steht eine Kurzandacht auf der Gemeinde-Homepage zur Verfügung. Für die geplanten Angebote zur Osternacht und zum Ostersonntag bietet die Kirchengemeinde keinen Ersatz an. Beide Gottesdienste sind ersatzlos gestrichen. „Die Online-Gottesdienste sind nicht das Medium, das nach einem Jahr Corona von den Menschen gebraucht wird. Das konnten wir in der letzten Zeit erfahren. Daher haben wir entschieden, keine Online-Angebote zu machen“, sagt Büscher-Bruch. Es sei bitter, dass Ostern nun bereits zum zweiten Mal nicht gefeiert werden könne. Eigentlich hätte in der Osternacht ein Feuer gebrannt und man hätte draußen an Stehtischen – je einer für eine Familie – die Osternacht gefeiert. Am Ostersonntag wollte die Kirchengemeinde zu einem Familiengottesdienst mit Ostereiersuche einladen.

Dennoch ist die Kirchengemeinde für die Menschen da. Alle Gemeindeglieder erhalten einen Osterbrief mit einem geistlichen Impuls sowie Fotos der aktuellen Geländeaktionen und der Mitarbeiter. Ab Montag kann die Osterkerze im Gemeindebüro abgeholt werden. „Wir bitten alle, diese Kerze in der Osternacht anzünden, also am Samstagabend, und gesichert ins Fenster zu stellen“, sagt Büscher-Bruch. Und dann sind da noch die Geländeaktionen auf dem Kirchengelände. Die Gemeinde hat eine Klagewand eingerichtet, an der Menschen ihre Sorgen und Wünsche aufschreiben können. Zudem können sie ein Tütchen mit Samen sowie einen Trostspruch mitnehmen.