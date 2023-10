Evangelische Kirche in Vorst Zwei Chöre gestalten gemeinsames Konzert

Die „Living Voices“ und das überregionale Chorprojekt „Christians at work“ wollen einen gemeinsamen Abend gestalten. Die beiden Chöre treten am Sonntag, 29. Oktober, ab 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Vorst an der Lutherstraße 2 auf – ein doppeltes Konzertereignis, wenn man es so nennen möchten. Die Living Voices sind an diesem Nachmittag die Lokalmatadoren. Sie stehen unter der Leitung von David Thomas, der sich im Bereich des Musicals einen Namen gemacht hat und heute neben seiner Tätigkeit als Leiter der Living Voices vor allem auch als Solokünstler national und international unterwegs ist.