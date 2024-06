Evangelische Kirchengemeinde St. Tönis Menschen über 50 planen gemeinsame Unternehmungen

Bei der Fahrradgruppe steht bereits die zweite Radtour an, dieses Mal geht es auf eine Grenzsteintour rund um Kempen. Die Gruppe „Schöner Sonntag“ trifft sich einmal im Monat sonntags für Unternehmungen. Eine bunte Palette an Möglichkeiten, neben dem Besuch des Krefelder Theaters, hat die Gruppe „Kunst und Kultur“ herausgesucht. „Naturfans sind bei der Gruppe ,Raus in die Natur’ gut aufgehoben und werden demnächst den Wasserturm besuchen und hochsteigen“, so Heike Kehl-Herlyn. Eine Kasperle-Theater Gruppe belebt ein vorhandenes Puppentheater neu, leckere Rezepte erprobt die Kochgruppe, kreativ werden kann man in der Kunstgruppe, und auch das Musizieren, Trommeln und Singen kommt nicht zu kurz in der „Musik machen“-Gruppe.