Was ein Tönisvorster i-Dötzchen im Tornister haben muss : Großeinkauf vor dem ersten Schultag

Tönisvorst Vor dem ersten Schultag am 19. August haben Livia und ihre Mutter Alina Heinen eingekauft. Zur Erstausstattung gehören neben Tornister, Turnbeutel und Schultüte viele weitere Dinge. Was die Ausstattung eines i-Dötzchens kostet.

Auch für die Zusammenstellung nach der umfangreichen Materialliste, die es von der Grundschule gab, nutzte Familie Heinen den Service von Lessenich. „Wir haben die Liste abgegeben und mussten nicht in vielen verschiedenen Läden alles mühsam zusammensuchen“, sagt Heinen. Auf der Listen standen unter anderem Schnellhefter, Hefte in vorgegebenen Größen, Filzstifte, Bastelschere, Wachsmaler, ein Zeichenblock in DIN A3 samt gleichgroßer Sammelmappe, ein Briefblock in DIN A4, Klebestifte, Wasserfarben, Pinsel, Bleistifte, dünne Buntstifte, Anspitzer, Radiergummi und ein kleines Lineal.

Zur klassischen Schulausrüstung bei Livia kamen dann noch Turn- und Hausschuhe hinzu sowie Sportbekleidung sowie, nicht zu vergessen, die Schultüte. Insgesamt kam so eine Summe von rund 350 Euro zusammen. Bei den Schultüten bieten die Lessenich-Brüder auch Modelle einer kleinen Firma in Köln an. Diese Tüten sind aus Stoff hergestellt und mit verschiedenen Motiven bedruckt. Sie können per Katalog ausgesucht werden, der Name des i-Dötzchens wird eingestickt. Nach der Einschulung kann der Papprohling aus der Tüte gezogen werden. Stattdessen wird dann ein entsprechend zugeschnittenes Kissen eingesetzt. Die Schultüte wird so zu einem witzigen Kissen, das das Kind immer an seinen ersten Schultag erinnert.