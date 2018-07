Erste-Hilfe-Kurs für Vorschulkinder der Kita Biberburg St. Tönis

Kita Biberburg : Vorschulkinder sind unterwegs im Erste-Hilfe-Parcours

In der Turnhalle der Kita dreht sich alles um die Erste Hilfe. Zehn Vorschulkinder durchlaufen einen Erste-Hilfe-Parcours. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Tönis Vorsichtig legt Basti ein Tuch über den Mund- und Nasenbereich der Übungspuppe, überstreckt dieser den Hals und hält ihr die Nase zu. „Sehr gut“, lobt Stephanie Tauber und möchte wissen, wie oft der nun folgende Einsatz erfolgen soll.

Der Sechsjährige braucht nicht lange zu überlegen. „Fünf Mal“, kommt wie es aus der Pistole geschossen zurück. Dann legt er auch schon mit der Mund-zu-Mund-Beatmung los. Damit aber nicht genug: Die Herzdruckmassage im Anschluss beherrscht das Vorschulkind der Kita Biberburg genauso gut. Die korrekte Handhaltung an der richtigen Stelle, 30 Mal hintereinander, wobei die Einrichtungsleiterin der Kita Biberburg ab 20 mitzählt, denn die höheren Zahlen sitzen noch nicht hundertprozentig. Aber nicht nur Basti ist in Erster Hilfe fit. Elea, die danach an der Übungspuppe an der Reihe ist, kennt die Handgriffe und Techniken, die zu einer Wiederbelebung gehören, ebenso gut.

In der Turnhalle der Kita dreht sich alles um die Erste Hilfe. Zehn Vorschulkinder durchlaufen, betreut von Tauber und Michael Hopfeld, Dozent für Lebensrettung, einen Erste-Hilfe-Parcours mit verschiedenen Stationen. Seit nunmehr drei Jahren gehört die Ausbildung in Erster Hilfe für die Vorschulkinder zum festen Programm der Kita Biberburg. „Wir Erzieher durchlaufen alle zwei Jahre die Ersthelfer-Ausbildung. Uns kam die Idee, dass es schön wäre, dies auch für Kinder zu transportieren. Wir haben daraufhin unseren Ausbilder angesprochen“, erinnert sich Tauber. Hopfeld, der die Idee sehr gut fand, machte sich Gedanken und entwickelte ein kindgerechtes Konzept. Das besteht aus insgesamt drei Einheiten.

Gestartet wird mit einem dreistündigen Workshop in der Kita, bei dem die Kinder ihr Lieblingskuscheltier mitbringen. Die Kinder lernen unter anderen an ihrem Kuscheltier, Verbände anzulegen. Man übt gemeinsam das Absetzen der Notrufnummer, wobei Hopfeld in Sachen Nummer merken mit dem Gesichtsbeispiel arbeitet. „Wir haben einen Mund, eine Nase und zwei Augen. Das ist die 112“, erklärt er. Die stabile Seitenlage wird ebenso geübt wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Es folgt in einem gewissen Abstand eine Wiederholung, der sich danach eine Abschlussveranstaltung anschließt, bei der die Kinder einen Parcours durchlaufen. „Wir üben zudem zwischendurch in der Kita. Wobei wir feststellen können, dass die Kinder mit Begeisterung bei der Sache sind. Kommt es einmal beim Spielen draußen zu einer Verletzung, bringen die Kinder ihr Wissen mit ein, während wir erstversorgen“, berichtet Tauber.



Ihr ist es wichtig, Kinder an die Erste Hilfe heranzuführen und ihnen die Angst vor dem Helfen zu nehmen. „Je früher man anfängt, umso besser“, bestätigt Hopfeld, der das Ganze mit den Kindern spielerisch angeht und so jede Menge Wissen vermittelt. Wie gut das Erlernte hängengeblieben ist, verdeutlicht der Parcours. Nicht nur in der Wiederbelebung sind die Kinder fit. Die stabile Seitenlage mit angewinkeltem Arm und Bein klappt hervorragend. Spannend ist es hingegen, einmal mit einem Stethoskop die Herztöne der beiden Teddybären zu hören. Beim Verband Anlegen sorgt Hopfeld mit Kunstblut für eine realitätsnahe Darstellung. Philipp, der seine Wunde am linken Bein geschminkt bekommen hat, wird von Jonas fachgerecht verarztet, wobei der Ersthelfer ordnungsgemäß zunächst die Kunststoffhandschuhe angezogen hat. „Man muss sich nämlich selber auch schützen. Das ist wichtig“, sagt Jonas. Die Aufgabe, alles aus einem Verbandskoffer zu entfernen, was nicht dazu gehört, ist für die pfiffigen Kinder ein Klacks, und wo Lunge, Herz und Gehirn sitzen, wissen sie auch genau – wie sie anhand von Menschen, die sie malen, demonstrieren.

„Schön wäre es, wenn die Kinder, die jetzt in die Grundschulen kommen, dort auch regelmäßig weiter in Erster Hilfe geschult werden würden“, wünscht sich nicht nur Tauber. Die Vorschulkinder selber fänden das auch ganz toll, denn sie sind sich alle einig, dass es Spaß macht zu lernen, wie man anderen Menschen in einem Notfall helfen kann.