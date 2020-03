Lesung mit Ernst Müller : Ernst Müller nahm Zuhörer mit auf literarische Reise

Tönisvorst Zu einer Reise durch die Literatur aus dem Rheinland hatte die Stadtbücherei Tönisvorst eingeladen. Autor Ernst Müller stellte heimische Literaten vor.

Und so war Müller etwa in Rüdesheim, wo der romantische Dichter Clemens Brentano um 1810 seine Rheinmärchen schrieb: „Ström’ und Flüss’ hab ich gesehen, reißend, schleichend durch das Land, aber keiner weiß zu gehen, herrlich so durchs Vaterland.“ Und weil Müller seine Leser dazu einladen möchte, selber auf literarischen Spuren zu wandeln, empfiehlt er einen Besuch im Brentano-Haus in Rüdesheim, wo die Schwägerin des Dichters einen literarischen Salon betrieb, der bis heute so erhalten ist, wie er Anfang des 19. Jahrhunderts eingerichtet wurde.