Tönisvorst : Reiseführer in die Welt der Demenz

Reiseführer in die Welt der Demenz

Erich Schützendorf erzählt einfühlsam, was bei Demenzkrankheiten mit den betroffenen Menschen geschieht. Foto: dpa/Jens Büttner

Tönisvorst Autor Erich Schützendorf hat ein neues Buch geschrieben. Der ehemalige Fachbereichsleiter für die Seniorenarbeit an der Kreisvolkshochschule Viersen ist ein anerkannter Experte auf diesem Gebiet.

Der Autor Erich Schützendorf aus St. Tönis schreibt seit Jahren Bücher zu den verschiedensten Seniorenthemen. Er war hauptberuflich mehr als drei Jahrzehnte lang bei der Kreisvolkshochschule Viersen als Fachbereichsleiter für die Seniorenarbeit tätig und hat entsprechend viel Erfahrung. Jetzt ist das zwölfte Buch aus seiner Feder erschienen. Er hat der langen Liste seiner Veröffentlichungen ein weiteres spannendes Werk hinzugefügt: Herausgegeben von „Glücksmomente stiften“ erschien im Ernst Reinhardt Verlag in München das gemeinsam mit Jürgen Datum von ihm veröffentlichte Buch „Anderland entdecken, erleben, begreifen“ – ein Reiseführer in die Welt von Menschen mit Demenz.

Der Verlag beschreibt das Buch so: „Unser Anliegen: Mut für einen Perspektivwechsel. Um ein besseres, eigenes Verständnis für den Umgang mit Demenz zu entwickeln, müssen wir sie aus verschiedenen Blickwinkeln, auch mit ihren bisher vernachlässigten Facetten, betrachten“ Dafür setzt sich „Glücksmomente Stiften“ ein – mit zukunftsweisenden und ungewöhnlichen Projektinitiativen. Der langjährige und intensive kreative Meinungsaustausch zwischen Erich Schützendorf und dem Vereinsvorsitzenden Manfred Heider gab den Impuls, einen Reiseführer nach Anderland, in die Welt der Menschen mit Demenz, zu schreiben.

Zwei Jahre dauerte die Arbeit an diesem lesenswerten Fachbuch, das auch für Laien interessant ist. Das Buch „Anderland entdecken, erleben, begreifen“ – Ein Reiseführer in die Welt von Menschen mit Demenz“, erschienen im Ernst Reinhardt Verlag München, ist ab sofort zum Preis von 19,90 Euro zu kaufen und hat die folgenden ISBN-Nummern: ISBN 978-3-497-02898-6 (Print) und ISBN 9787-3-497-61256-7 (PDF-E-Book)

Mit Gesprächen Brücken bauen in frühe Bildung

Pädagogik in Tönisvorst

Pädagogik in Tönisvorst : Mit Gesprächen Brücken bauen in frühe Bildung

Plastik: Ein guter Werkstoff gerät in Verruf

Vortrag in Vorst

Vortrag in Vorst : Plastik: Ein guter Werkstoff gerät in Verruf

Erich Schützendorf hat sich in den letzten vier Jahrzehnten als ein qualifizierter Fachmann für Themen des Alters bewährt und setzt als echter Querdenker Maßstäbe. Er pflegt neben seinen Kenntnissen aber vor allem einen Schreibstil, der eingängig ist und auch etwas sperrigere Themen für die Leserinnen und Leser erschließt. Er hat mit seinen vielen Büchern und zahlreichen Vorträgen ganz wichtige Zeichen im Umgang mit älteren Menschen und Menschen mit altersbedingten Behinderungen gesetzt. Ihm stand bei seinem aktuellen Buch mit Jürgen Datum ein gelernter Werbetexter zur Seite, der viele Jahre als Kreativdirektor in Agenturen für große Markenartikler gearbeitet hat. Inzwischen selbständig, widmet er sich verstärkt auch den Bereichen Literatur und Musik. Seine persönlichen Erlebnisse mit dem Thema Demenz im engsten Familienkreis prägen seine Beiträge in diesem lesenswerten Buch. Schützendorf brachte seine Detailkenntnisse aus der Seniorenarbeit ein, Jürgen Datum machte daraus lesenswerte Geschichten.